Manisa'da Camide Mihrap Tacının Düşmesi Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde cami mihrabının üzerindeki taç düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 19:09
Manisa'da Camide Mihrap Tacının Düşmesi Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı

Gördes’te Camide Talihsiz Olay

Manisa'nın Gördes ilçesinde, Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yaşanan talihsiz bir olayda, caminin mihrabının üzerindeki taç kısmı düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Dün akşam yatsı namazı'ndan sonra, caminin mihrabının üzerindeki tuğladan yapılmış taç, düşerek Mevlüt Altungeyik (66) ve İbrahim Kara (67) isimli vatandaşların yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gördes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Üzücü Gelişmeler

Altungeyik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İbrahim Kara’nın tedavisi ise devam ediyor. Manisa Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Camideki inceleme sırasında Altungeyik ve Kara'nın üzerlerine malzeme düşmüştür. Maalesef Altungeyik bu sabah vefat etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Cenaze Töreni ve İfadeler

Cenazesi hastane morgundan teslim alınan Mevlüt Altungeyik, mahalle camisine getirildi ve burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu ve Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya ile mahalle sakinleri katıldı.

Mahalle Muhtarından Açıklama

Kobaklar Mahallesi Muhtarı Mehmet Deniz, yaptığı açıklamada, yaşanan deprem sonrası birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. "İlk depremde caminin mihrabındaki bir parça yerinden ayrıldı. Yatsı namazından sonra o parçayı almak isterken ikinci bir deprem oldu ve o parça üzerlerine düştü" diyerek, bu talihsiz olayın etkisini anlattı.

Muhtar Deniz, caminin şu anda geçici olarak ibadete kapatıldığını, mihrap yapılmasının ardından caminin yeniden hizmete açılacağını söyledi. "Bir vatandaşımız yaralandı, birini kaybettik, üzgünüz. Her şey Allah’tan" ifadelerini kullandı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde, cami mihrabının üzerindeki taç kısmının düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Mevlüt Altungeyik'in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındıktan sonra mahalle camisine getirildi. Altungeyik'in cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde, cami mihrabının üzerindeki taç kısmının düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Mevlüt Altungeyik'in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındıktan sonra mahalle camisine getirildi. Altungeyik'in cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

