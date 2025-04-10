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Manisa'da Don Olayı Tarım Alanlarını Vurdu

Manisa'da zirai don nedeniyle üzüm bağları ve tarım alanlarında ciddi zarar meydana geldi. Etkileri tespit ediliyor.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 15:42
Manisa'da Don Olayı Tarım Alanlarını Vurdu

Manisa'da Tarım Alanları Zirayi Donla Zarar Gördü

Manisa'da, filizlenmeye başlayan üzüm bağları ve diğer tarım alanlarında zirai donun etkileri nedeniyle ciddi zararlar meydana geldi. Özellikle Saruhanlı, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir gibi ilçelerden gelen bildirimler üzerine, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri arazide hasar tespit çalışmalarına başladı.

Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde 50 adet erken uyarı ve iklim istasyonlarına sahip olduklarını belirtti. Bu istasyonların 24’ünden aldıkları verilere göre, bazı bölgelerde sıcaklıkların gece boyunca sıfır ile sıfırın altında 3 derece arasında düştüğünü ifade etti.

Öztürk, zirai donun zararlarının kendilerine bildirildiğini vurgulayarak, “Saruhanlı bölgemiz başta olmak üzere diğer ilçelerimizde de don zararından dolayı asmalardaki gözlerde yanmalar mevcut. Asma sürgünlerinin artık tamamen fonksiyonu yitirdiğini gözlemliyoruz. Evet, ciddi bir don zararı var ancak ilimiz TARSİM anlamında önemli illerden birisidir. Bu süreçte, hem zararlarla ilgili borç erteleme sürecini yöneteceğiz, hem de bağ alanlarının sağlıklı bir konuma gelmesi için gerekli teknik çalışmaları yürüteceğiz.” dedi.

Salihli’de Durum Critik

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, ilçe genelinde ani düşen hava sıcaklıklarının don zararını artırdığını belirtti. Taytan mahallesinin en çok etkilenen bölgeler arasında olduğunu ifade eden Yalvaç, bu bölgede ürünlerde yüzde yüze yakın kayıplar yaşandığını duyurdu. Üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa'da filiz vermeye başlayan üzüm bağları ve bazı tarım alanlarında etkili olan zirai don...

Manisa'da filiz vermeye başlayan üzüm bağları ve bazı tarım alanlarında etkili olan zirai don nedeniyle zarar oluştu. Başta Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Alaşehir olmak üzere pek çok ilçeden gelen bildirimler üzerine arazide hasar tespit çalışmalarına çıkan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üzüm bağları ve tarım alanlarında inceleme yaptı.

Manisa'da filiz vermeye başlayan üzüm bağları ve bazı tarım alanlarında etkili olan zirai don...

Manisa'da filiz vermeye başlayan üzüm bağları ve bazı tarım alanlarında etkili olan zirai don nedeniyle zarar oluştu. Başta Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Alaşehir olmak üzere pek çok ilçeden gelen bildirimler üzerine arazide hasar tespit çalışmalarına çıkan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üzüm bağları ve tarım alanlarında inceleme yaptı.

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