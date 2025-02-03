Manisa'da Feci Trafik Kazasında Kamyon Şoförü Tutuklandı

Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen ciddi bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, İzmir-Uşak kara yolunun Gökçeören Mahallesi kavşağı yakınlarında gerçekleşti.
Kazanın Ardından Tutuklama
Kazanın ardından gözaltına alınan hafriyat kamyonu şoförü B.V. (60) jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kazanın Detayları
Olay 2 Şubat tarihinde gerçekleşti. Cevdet Gökdemir (62) yönetimindeki 35 ZA 2873 plakalı kamyonet, Veli Süel'in (64) kullandığı 23 AET 955 plakalı otomobil, B.V. (50) tarafından yönetilen 45 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Gökdemir hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 3 kişi ile kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.