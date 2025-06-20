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Manisa'da 'Gelin Uçtu Kayalıkları' Tabiat Parkı Statüsü Kazandı

Manisa'nın Demirci ilçesindeki Gelin Uçtu Kayalıkları, 271. tabiat parkı olarak tescillendi. Doğa turizmine katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 16:34
Manisa'da 'Gelin Uçtu Kayalıkları' Tabiat Parkı Statüsü Kazandı

Manisa'nın Gelin Uçtu Kayalıkları Tabiat Parkı Oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan Gelin Uçtu Kayalıkları, Türkiye'nin 271. tabiat parkı olarak tescillendi. Bu önemli gelişme, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 8 aylık bir sürecin ardından gerçekleştirildi.

Gelin Uçtu Kayalıkları'nın Önemi

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, bu durumun kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti. Kara, bölgenin gelecekte yürüyüş yolları, seyir terasları ve sosyal alanlar gibi hizmetlerle donatılacağını ifade etti.

Gelin Uçtu Kayalıkları, zengin biyolojik çeşitliliği, doğal güzelliği, temiz havası ve etkileyici manzarası ile doğaseverlerin, kampçıların ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki "Gelin Uçtu Kayalıkları" tabiat parkı olarak belirlendi.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki "Gelin Uçtu Kayalıkları" tabiat parkı olarak belirlendi.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki "Gelin Uçtu Kayalıkları" tabiat parkı olarak belirlendi.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki "Gelin Uçtu Kayalıkları" tabiat parkı olarak belirlendi.

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