Manisa'da Halı Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Demirci İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan bir halı dokuma fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, olay Demirci Eski Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirildi.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

İhbarın yapılmasının ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra, çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri ve Demirci Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Zarar Gören Malzemeler

Yangın sonucunda fabrikadaki halılar, halı yapımında kullanılan malzemeler ve dokuma makineleri büyük hasar gördü. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Yangın sonrası yapılan değerlendirmelerle birlikte, olayın nedenlerine dair araştırmalar devam ediyor.