Manisa'da İş Makinesi Su Dolu Çukura Düşerek Operatörünü Kaybettirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde su dolu çukura düşen iş makinesi operatörü Hüseyin Durak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:23
Manisa'da İş Makinesi Su Dolu Çukura Düşerek Operatörünü Kaybettirdi

Manisa'da Üzücü Kaza: Operatör Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, su dolu bir çukura düşen iş makinesi operatörü Hüseyin Durak hayatını kaybetti. Olay, inşaat alanında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Durak'ın yönetimindeki iş makinesi, çalışma yaptığı alanda beklenmedik bir şekilde su dolu çukura düştü. Olayın ardından hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Bölgeye intikal eden ekipler, Durak'ı ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Durak kurtarılamadı. Bu üzücü kaza, inşaat alanlarında alınması gereken güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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