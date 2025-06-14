Manisa'da İşçi Servisi Tıra Çarptı: 20 Yaralı

İşçi Servisinin Tıra Çarpmasıyla 20 Kişi Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Nurettin Kocabaş yönetimindeki işçi servisi, park halindeki bir tıra arkadan çarptı. Kaza, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

İzmir'deki bir fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan 45 J 6406 plakalı minibüs, yol kenarında park etmiş olan 03 ADB 813 plakalı buğday yüklü tıra çarptı. Kaza sonrası, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada Yaralananlar

Kazada, minibüste bulunan toplam 20 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Kocabaş ile birlikte 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve gerekli incelemeler sürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı.