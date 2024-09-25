Manisa'da Kadın Cinayeti: Selda E'nin Cenazesi Toprağa Verildi

Manisa'da Kadın Cinayeti Olayı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından hayatını kaybeden Selda E. (39) için cenaze töreni düzenlendi. Selda E'nin cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edilerek Hatuniye Camisi'ne getirildi.

Cenaze Töreninde Duygusal Anlar

Cenaze namazının kılındığı camide, Selda E'nin babası Mustafa Ferhat Durmaz (67) gözyaşları içinde, "Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Eşi tarafından katledildi. Kızımı aldı benden kara toprağa gitti" diyerek acısını dile getirdi. Selda E'nin ağabeyi Kemal Durmaz ise kadın cinayetlerinin son bulması gerektiğini vurgulayarak, "Tek kız kardeşim benim. Canım, ciğerim yanıyor" şeklinde konuştu.

Cenaze Törende Siyasiler de Yer Aldı

Cenaze namazına CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve birçok ilçe belediye başkanı da katıldı. Selda E'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Kırtık Mezarlığı'na defnedildi.

Olayı Gelişimi ve Şüpheli Tutuklama

Selda E'nin eşi G.E. (40) ile arasında çıkan tartışma sonucunda, Selda E'nin boğularak öldürüldüğü öğrenildi. 23 Eylül tarihinde Güzelyurt Mahallesi'ndeki evde yaşanan olay sonrası komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın, çocuk odasında ölü bulundu.

Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak görevli olan G.E. gözaltına alındı. G.E.'nin ifadesinde Selda E'nin kişisel eşyalarını toplamak için eve geldiğini ve çıkan tartışma sırasında öfkesine hakim olamayarak eşini boğduğunu belirttiği öğrenildi. G.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.