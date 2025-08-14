Manisa'da kızılçam ormanı yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Çataloluk Mahallesi Seyit Ahmet mevkisindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı.

Müdahale ekipleri ve süreç

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 5 su tankeri sevk edildi. Mahalle sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Süreç ve zarar

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Yaklaşık 4 saat süren havadan ve karadan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangında yaklaşık 5 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

