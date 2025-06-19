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Manisa'da Kula İlçesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan makilik yangını, yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 16:54
Manisa'da Kula İlçesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde, Seyit Ali Mahallesi Elekçi Tepe mevkisinde makilik alanda meydana gelen yangın, hızlı müdahalelerle kontrol altına alındı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın için, ihbar üzerine itfaiye, Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kula Belediyesi'ne ait ekipler ve mahalle sakinleri, traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin Çalışmaları Sürüyor

Yangın, hem havadan hem de karadan yapılan etkin müdahalelerle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam edecek.

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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