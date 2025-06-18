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Manisa'da Menfeze Düşen Otomobilde 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, ailesi ise yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 20:39
Manisa'da Menfeze Düşen Otomobilde 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, menfeze düşen bir otomobildeki 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Olayda annenin adı Elif Vural (42) ve babanın adı Mehmet Ali Vural (52) olarak belirlendi, çift yaralandı.

Olay, Akhisar-Sındırgı kara yolunun Başlamış Mahallesi Dikmendağı mevkiinde gerçekleşti. Elif Vural’ın kullandığı 35 NEN 35 plakalı otomobil, aniden kontrolden çıkarak yolun solundaki menfeze düştü.

Kazanın ardından derhal sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü Elif Vural ile eşi Mehmet Ali Vural, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak araçta bulunan çocukları Şimal Vural ne yazık ki olay yerinde hayatını kaybetti.

Şimal Vural’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından ceset morguna kaldırıldı. Kazanın ardından bölgedeki güvenlik durumunun araştırılması sürüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde menfeze düşen otomobildeki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde menfeze düşen otomobildeki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve babası ise yaralandı.

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