Manisa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Soma İlçesinde Motosiklet Kazası

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Barış Tuna (24) yönetimindeki 45 ANT 383 plakalı motosikletin, Soma-Kırkağaç kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Kaza sonrası, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Barış Tuna'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Aslı Çiftçi (29) ise hızlı bir şekilde ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.