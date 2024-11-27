Manisa'da Operasyonda Jandarmaya Açılan Ateş: 1 Yaralı

Manisa'da Jandarmaya Ateş Açıldı

Manisa'nın Saruhan ilçesinde aranan bir suçluya yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında jandarma ekiplerine açılan ateşte 1 jandarma personeli yaralandı. Olay, Dilek Mahallesi Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi'nde meydana geldi.

Çatışma ve Yaralanma

Edinilen bilgilere göre, Saruhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan G.K.'yi yakalamak üzere operasyona çıktı. İkamete gelen jandarma personeline G.K.'nin ateş etmesi sonucu çatışma çıktı ve bu olayda 1 jandarma personeli yaralandı.

Yaralının Durumu

Yaralanan jandarma, Akhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada alınan ilk müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı jandarmanın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Şüpheli Gözaltında

Yaşanan çatışmanın ardından ekipler, şüpheli G.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Manisa'nın Saruhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan şüphelinin ateş açması sonucu 1 jandarma personeli yaralandı. Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa'nın Saruhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan şüphelinin ateş açması sonucu 1 jandarma personeli yaralandı. Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.