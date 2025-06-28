Manisa'da Orman Yangını: Akhisar'da Tedbir Amaçlı Tahliyeler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler hızla müdahale etti. Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelere 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle destek veriliyor.

Yangın, saat 11.30 sıralarında patlak verdiğinde Manisa Valisi Vahdettin Özkan bölgeye gelerek gazetecilere bilgi verdi. Özkan, hava sıcaklıklarının yüksek ve nem oranının düşük olduğunu belirterek, rüzgarın yüksek hızda esmesinin yangınla mücadele ederken dezavantaj yarattığını aktardı. “Tüm imkanlarımızı seferber ederek yangına müdahale ediyoruz,” diyen Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Yangının devam ettiği bölgelerde, Karaköy, Musaca, Yenice, Doğankaya ve yanı sıra Hancılar mahalleleri de tedbir amacıyla tahliye edildi. Valilik, tahliye edilen yerleşim sayısının 7'ye çıkarıldığını açıkladı.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları, AFAD, jandarma, emniyet, sağlık ve belediye ekipleriyle birlikte toplam 636 personelin katılımıyla sürdürülmektedir. Yangın nedeniyle Akhisar-Gördes yolunun da trafiğe kapatıldığı belirtildi. Yangının büyüklüğünün yüksek risk taşıdığına dikkat çeken yetkililer, vatandaşları yangın riskine karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca, yangınla ilgili soruşturmalarda, bölgede arıcılık yapan bir kişinin taksirle yangına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı bilgisi alındı. Valilik, olayın detaylarıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini duyurdu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.