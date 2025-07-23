Manisa'da Orman Yangını! Hızla Kontrol Altına Alınmaya Çalışıyor

Manisa'da Orman Yangını Başladı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Kayapınar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen sebeplerle çıkan orman yangınına anında müdahale ediliyor.

Yangın ihbarı üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçakları, helikopterler ve karadan ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Orman ekipleri, yangının büyümesini önleyerek, kontrol altına almak için yoğun bir mücadele vermekte. Yangının nedeni ve büyüklüğü hakkında henüz detaylı bir bilgiye ulaşılamadı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.