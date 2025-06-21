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Manisa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 19:22
Manisa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa'nın Kırkağaç İlçesinde Orman Yangınına Müdahale

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Gelenbe Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, olay yerine intikal eden ekipler hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

Yangına Karşı Alınan Önlemler

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yönlendirilen müdahale ekipleri, yangın söndürme çalışmalarında 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozer kullanıyor. Yangının control altına alınması için ekipler canla başla çalışıyor.

Yetkililer, yangının büyümemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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