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Manisa'da Oto Yıkamacıda Yangın: 1 Yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamada çıkan yangında, iş yeri sahibi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 10:27
Manisa'da Oto Yıkamacıda Yangın: 1 Yaralı

Manisa'da Oto Yıkamacıda Yangın Çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen yangında oto yıkama hizmeti veren iş yerinde iş yeri sahibi ağır yaralandı. Yangın, 1. Anafartalar Mahallesi 1620. Sokak'taki oto yıkamada, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin içinde bulunan bir otomobili de etkisi altına aldı. Durumun acil olduğu ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi Şerafettin Akın Ak, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına almak için yaklaşık bir saat boyunca müdahalede bulundu.

Yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldığı belirtildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı....

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı....

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

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