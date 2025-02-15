Manisa'da Otomobil Tankere Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Feci Kaza: 2 Can Aldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, bir otomobil tankere çarptı. Kaza sonucu, otomobilde bulunan Gizem Ö. (24) ile beraberindeki sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 34 FD 1236 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu üzerindeki Kırkağaç gişeleri yakınlarında park halindeki 35 AVV 945 plakalı tankere arkadan çarptı. Olayın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri derhal olay yerine intikal etti.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Olayda hayatını kaybeden yolcu ve sürücünün kimlikleri tespit edilirken, tankerin sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın sebebine dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otmobilin tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otmobilin tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.