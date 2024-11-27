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Manisa'da PKK/KCK Operasyonunda 6 Zanlı Yakalandı

Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK'nın propagandasını yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 18:46
Manisa'da PKK/KCK Operasyonunda 6 Zanlı Yakalandı

Manisa'da Terör Operasyonu

Manisa'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şehzadeler, Yunusemre, Gölmarmara ve Alaşehir ilçelerinde N.E, N.Y, E.K, Y.B, Ü.N. ve E.D isimli şahısların sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığını tespit etti.

Operasyon Detayları

Ekipler, şüphelilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu gelişme, güvenlik güçlerinin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Manisa'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına...

Manisa'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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