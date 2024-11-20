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Manisa'da PKK/KCK Üyesi Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden aranan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 19:00
Manisa'da PKK/KCK Üyesi Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 yıl 9 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Y.'nin Alaşehir'de bulunduğunu tespit etti. Evrenli Mahallesi'ndeki bir adrese yapılan operasyonda C.Y, sahte kimlik kullanarak gizlenmeye çalışırken yakalandı.

Yapılan incelemelerde, hükümlünün geçmişte HDP Manisa İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu ve 2014 yılından bu yana arandığı belirlendi. C.Y'nin bir dönem Irak'ın Erbil kentinde de saklandığı öğrenildi.

Şu an jandarma ekipleri, C.Y'nin işlemlerine devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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