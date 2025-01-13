Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Salihli'de Feci Kaza

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kamyona çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Salihli'den Kula yönüne giden B.D. (24) yönetimindeki 47 AEB 378 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen A.T. (22) yönetimindeki 46 AHY 812 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonrası çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Ramazan Kurutkan (29) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü B.D. yaralandı.

B.D, olay yerine gelen ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trajedi ve Güvenlik Önlemleri

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulundu.