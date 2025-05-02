Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.A. (20) ve K.D. (18) isimli iki şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin Üzerinden Uyuşturucu ve Silah Çıktı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu İ.A. ve K.D.'nin üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramada, toplamda 36 uyuşturucu hap, bir miktar sıvılaştırılmış sentetik uyuşturucu, ruhsatsız bir tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira paraya el konuldu.

Yargı Süreci Başladı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üst aramasında 36 uyuşturucu hap, bir miktar sıvılaştırılmış sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira ele geçirildi.