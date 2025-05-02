DOLAR
38,57 -0,28%
EURO
43,85 -0,57%
ALTIN
4.042,71 -1,11%
BITCOIN
3.770.087,52 -1,36%

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan iki kişi, jandarma ekipleri tarafından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 17:54
Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.A. (20) ve K.D. (18) isimli iki şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin Üzerinden Uyuşturucu ve Silah Çıktı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu İ.A. ve K.D.'nin üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramada, toplamda 36 uyuşturucu hap, bir miktar sıvılaştırılmış sentetik uyuşturucu, ruhsatsız bir tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira paraya el konuldu.

Yargı Süreci Başladı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli...

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üst aramasında 36 uyuşturucu hap, bir miktar sıvılaştırılmış sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 10 Kilo 150 Gram Metamfetamin Operasyonu: 6 Tutuklama
2
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Genç İletişimciler İzmir'de Dijitalleşme Çalıştayı'nda Buluştu
4
Kırşehir'de Depremle Birlikte Yaşam Konferansı Düzenlendi
5
Kırklareli'nde Askeri Araç ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
6
Beşiktaş'ta Çöpler Toplanmıyor: Vatandaşların Tepkisi Büyüyor
7
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı Girne'de Başladı

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!