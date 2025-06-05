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Manisa'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı, yaralılardan 2'si çocuk.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 19:40
Manisa'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Manisa Turgutlu'da Zincirleme Trafik Kazası!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Olay, Halil Kayırmaz'ın (34) kullandığı 09 RY 727 plakalı otomobilin, Levent Bilgiç (46) yönetimindeki 45 HH 677 plakalı hafif ticari araç ile, Züleyha Çelikateş'in (46) 35 CGU 078 plakalı otomobili ve Ali Ermin'in (64) idaresindeki 35 BZP 432 plakalı otomobil ile çarpışması sonucunda gerçekleşti. Kaza, İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Halil Kayırmaz, Meral Bilgiç (42), Gülşah Mercan (39), Gülsüm Kayırmaz (34), Aybars Kayırmaz (2), Anıl Bilgiç (11) ve Kadriye Nur Bilgiç (18) hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların, Turgutlu'daki hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

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