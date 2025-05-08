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Manisa'daki Lav Kalıntıları Göçmen Kuşların Üreme Alanı Oldu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki lav kalıntıları, göçmen kuşlar için önemli bir üreme alanı haline geldi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 12:03
Manisa'daki Lav Kalıntıları Göçmen Kuşların Üreme Alanı Oldu

Manisa'da Göçmen Kuşların Yeni Yuva Noktası

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Demirköprü Barajı kıyısındaki lav kalıntıları, göçmen kuşların üreme alanı haline geldi.

Lav Kalıntıları ve Tarihi Süreç

Milattan önce 14 bin ila 3 bin yılları arasında aktif olan Çakallar ve Sindel volkanlarının lav kalıntıları, şimdi binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Baraj kıyısındaki bu doğal oluşumlar, bazı kuş türlerinin yuvalama noktası oldu.

Üreme Alanları ve Kuş Türleri

Baraj sularındaki çekilmeyle ortaya çıkan adacıklar, göçmen karabatak, gri balıkçıl ve pelikan gibi birçok kuş türü için güvenli bir üreme alanı sağlıyor. Bu küçük adacıklar, özellikle karabatakların güvenli bir şekilde yuvalamasına olanak tanıyor.

Kuşların Yaşam Döngüsü

Bölgedeki adacıklarda konaklayan yüzlerce kuş, yavrularını uçmayı öğrenene kadar büyütüyor. Üreme döneminin sona ermesinin ardından, bu kuşlar, bölgelerinden ayrılarak başka alanlara göç ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı kıyısındaki lav kalıntıları, üzerinde yuvalanan...

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı kıyısındaki lav kalıntıları, üzerinde yuvalanan kuşlara ev sahipliği yapıyor. Baraj kıyısında bulunan ve milattan önce 14 bin ila 3 bin yılları arasında aktif olduğu tahmin edilen Çakallar ve Sindel volkanlarının lav kalıntıları, binlerce kuşa uğrak noktası, bazılarına ise yuva oldu. Baraj sularındaki çekilmeyle ortaya çıkan doğal oluşumlar, göçmen karabatak, gri balıkçıl ve pelikan gibi birçok kuş türü için üreme alanı haline de geldi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı kıyısındaki lav kalıntıları, üzerinde yuvalanan...

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı kıyısındaki lav kalıntıları, üzerinde yuvalanan kuşlara ev sahipliği yapıyor. Baraj kıyısında bulunan ve milattan önce 14 bin ila 3 bin yılları arasında aktif olduğu tahmin edilen Çakallar ve Sindel volkanlarının lav kalıntıları, binlerce kuşa uğrak noktası, bazılarına ise yuva oldu. Baraj sularındaki çekilmeyle ortaya çıkan doğal oluşumlar, göçmen karabatak, gri balıkçıl ve pelikan gibi birçok kuş türü için üreme alanı haline de geldi.

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