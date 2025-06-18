DOLAR
39,54 -0,14%
EURO
45,48 0%
ALTIN
4.311,56 -0,3%
BITCOIN
4.148.592,98 -0,54%

Manisa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 16:39
Manisa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, Gökçeler Mahallesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı.

Yangın ihbarının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü hemen harekete geçti. Yangın bölgelerine, 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer gönderildi. Hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilen havadan ve karadan müdahaleler sonucunda, yangının büyümesi önlendi ve kontrol altına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEV-Sağlık-İş, Kamu İşçileri İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı
2
Kocaeli'de Market Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Bakan Kurum: 250 Bin Konut, Türkiye'nin Yeniden Doğuşunun Simgesi
4
İran, Düşürülen İsrail SİHA'sının Görüntülerini Yayınladı
5
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Devlet Protokolü Davet Edildi
6
Sivas'ta Devrilen Otomobilde İki Kişi Yaralandı
7
Balıkesir'de CHP'li Belediye Başkanları Nüfusu 100 Bin Üstü Toplantısında Bir Araya Geldi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı