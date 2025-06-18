Manisa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, Gökçeler Mahallesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı.

Yangın ihbarının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü hemen harekete geçti. Yangın bölgelerine, 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer gönderildi. Hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilen havadan ve karadan müdahaleler sonucunda, yangının büyümesi önlendi ve kontrol altına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.