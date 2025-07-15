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Manisa'daki Orman Yangınları: Bir Kontrol Altında, Diğeriyle Mücadele Devam Ediyor

Manisa'da çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı, diğerine büyük bir müdahale sürüyor. Gözaltı bilgileri de açıklandı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 18:30
Manisa'daki Orman Yangınları: Bir Kontrol Altında, Diğeriyle Mücadele Devam Ediyor

Manisa'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışıyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, iki ayrı bölgede etkili olan orman yangınlarından biri başarıyla kontrol altına alındı, diğerinde ise müdahale çalışmaları hız kesmeden sürmekte.

İlk Yangın Kısa Sürede Kontrol Edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Apak Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı başarılı müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Seyitoba Mahallesi'ndeki Yangına Büyük Müdahale

Seyitoba Mahallesi'nde çıkan yangına ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 15 su tankeri ve 7 iş makinesi ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait 10 itfaiye aracı ve emniyet, jandarma teşkilatlarının TOMA'ları ile müdahale ediliyor.

Gözaltılar Gerçekleşti

Öte yandan, jandarma ekipleri Apak Mahallesi'ndeki yangına ormanlık alanda kaynak yaparken neden olduğu öne sürülen F.K. ile Seyitoba Mahallesi yakınlarında bahçe temizliği yaparken yangına neden olduğu iddia edilen M.S.'yi gözaltına aldı.

Ekiplerin yangın bölgesindeki çalışmaları devam ediyor ve gelişmeler takip edilmektedir.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına...

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor. Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise 5 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 2 itfaiye, 15 su tankeri, 7 iş makinesi ile müdahale başlatıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına...

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor. Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise 5 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 2 itfaiye, 15 su tankeri, 7 iş makinesi ile müdahale başlatıldı.

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