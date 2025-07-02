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Manisa'daki Orman Yangınları Havadan Görüntülendi

Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 14:51
Manisa'daki Orman Yangınları Havadan Görüntülendi

Manisa'daki Yangınların Ardından Griye Bürünmüş Alanlar

Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde meydana gelen orman yangınları, havadan görüntülendi. Akhisar'da 28 Haziran'da Karaköy Mahallesi yakınlarında başlayan yangının, bölgede arıcılık yapan D.B'nin arılarına duman vermek amacıyla yaktığı ateşten çıktığı öne sürülüyor. Yangın, 4 günlük yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alınabildi.

Zarar Gören Orman ve Meyve Bahçeleri

Ateşin etkisiyle birçok orman varlığı ve tarım alanları zarar gördü. Ağırlıklı olarak kızılçam, fıstıkçamı, karaçam, akasya ve meşe türlerinin bulunduğu orman alanları ile zeytin ve badem gibi meyve bahçelerinde kilometrelerce alan gri bir örtü ile kaplandı.

Ahmetli'de Yangın Kontrol Altında

Ahmetli ilçesinde de 30 Haziran akşamı Dereköy Mahallesi yakınlarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ancak ekiplerin müdahalesi ile yangında büyük oranda kontrol sağlandı ve 4 yerleşim yeri tahliye edildi. Yangın sonrası, yoğun kızılçam ormanları, zeytin ve meyve bahçeleriyle dolu bu arazilerin yeşil görüntüsü yerini gri renge bıraktı.

Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Zarar gören alanlar, dron ile havadan gözlemlenerek, yangın sonrası durumu daha iyi değerlendirmek amacıyla analiz ediliyor.

Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan...

Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Ahmetli'de sarp arazide yoğun kızılçam ormanlarının yanı sıra zeytin, erik ve kiraz bahçelerinin yer aldığı bölgede yangın sonrası yeşil alanlar yerini gri renge bıraktı.

Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan...

Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Ahmetli'de sarp arazide yoğun kızılçam ormanlarının yanı sıra zeytin, erik ve kiraz bahçelerinin yer aldığı bölgede yangın sonrası yeşil alanlar yerini gri renge bıraktı.

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