Manisa'dan Barış Pınarı Harekatı'na Uğurlanan Özel Harekat Polisleri Törenle Göreve Çıktı

Manisa'dan Barış Pınarı Harekatı bölgesine görevlendirilen özel harekat polisleri, düzenlenen bir törenle uğurlandı. Tören, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş öncülüğünde Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi.

Göreve gidecek personele başarı dileyen Aktaş, "Rabb'im yollarını açık etsin, ayaklarına taş değdirmesin. Kahraman polisimizin yollarının açık olmasını Yüce Rabb'imden tekrar temenni ediyorum. Sabır ve dualarla sizleri bekliyor olacağız," ifadelerini kullandı.

Aktaş, konuşmasının ardından görevli polislerle tek tek vedalaşarak, onların moral bulmalarına yardımcı oldu. Törende ayrıca bir kurban kesimi yapıldı ve özel harekat polisleri, dualar eşliğinde göreve uğurlandı.

Manisa'dan Barış Pınarı Harekatı bölgesine görevlendirilen özel harekat polisleri, törenle uğurlandı. Törende dua edildi.

Manisa'dan Barış Pınarı Harekatı bölgesine görevlendirilen özel harekat polisleri, törenle uğurlandı. Törende dua edildi.