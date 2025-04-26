Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

Manisa’da Açıklandı: Bakanlık Sonrası Belediye Desteği

Bu yıl Mart ve Nisan aylarında yaşanan ani don olayları, tarımsal üreticiyi zor durumda bıraktı ve maliyetlerin artacağı tahmin ediliyor. Ülkenin birçok ilinde de benzer olumsuz etkiler görüldü. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, zarar destekleri sağlayacağını açıkladı. Üreticiler, bağlarda ve meyve bahçelerinde meydana gelen ciddi hasar sonrası büyük bir şok yaşarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden beklenmedik bir destek müjdesi geldi.

Dev Destek Paketi Duyuruldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, don afetinden etkilenen çiftçilere yönelik dev bir destek paketi açıkladı. Bu paketle birlikte, milyonlarca çiftçinin merakla beklediği yardımın detayları ve başvuru koşulları da netlik kazandı.

MANİSA'DA DON DESTEĞİ

Mart ve Nisan ayında Manisa genelinde etkili olan zirai don olayları, tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtı. Özellikle çukur bölgelerdeki üzüm bağları, kiraz ve şeftali gibi erken çiçeklenen meyve ağaçları bu beklenmedik soğuk hava dalgasından büyük zarar gördü. Bunun üzerine, belediye hızla harekete geçti.

Belediye Meclisi'nde alınan kararla, don afetinden etkilenen ve 15 dekarın altında üretim alanına sahip çiftçilere yönelik önemli bir destek programı hayata geçirildi. Bu program kapsamında, zarar gören üreticilere sıvı yaprak ve toprak gübresi desteği sağlanacağı açıklandı.

Başkan Zeyrek’ten Açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zorlu hava koşulları nedeniyle mağdur durumda kalan üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Üreticimiz tarlasına, bahçesine emek veriyor, alın teri döküyor. Ancak don gibi doğal afetler bu emeği boşa çıkarabiliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin bu zorlu süreci en az zararla atlatabilmesi için gübre desteği sağlayacağız. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Destek Başvuru Süreci Hakkında Bilgiler

Zeyrek, don olaylarına karşı erken önlemler almak için başlattıkları "Manisa İçin Tarım" uygulaması üzerinden kayıtlı çiftçilere özel uyarılar gönderildiğini de hatırlattı. "Bu sistem sayesinde 15 ilçemizdeki 199 mahalleye yönelik don uyarısı yaptık. Dijital teknolojinin tarıma entegrasyonunu artırmakta doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış olduk" dedi. Ayrıca, gübre destek başvurularının aynı dijital platform üzerinden alınacağı ifade edildi.