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Manisa Lalesi İçin Genetik Araştırmalar Başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, endemik Manisa lalesinin genetik araştırmalarını başlattı. Koruma çalışmalarına dikkat çekiliyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 19:28
Manisa Lalesi İçin Genetik Araştırmalar Başladı

Endemik Manisa Lalesi Üzerine Genetik Araştırma

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şık, Türkiye'ye özgü endemik bitki türlerinden biri olan Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) üzerinde genetik araştırmalara başladıklarını açıkladı.

Manisa'daki Spil Dağı'nda koruma altında bulunan bu bitki türünün tanıtımı amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından bir program düzenlendi. Etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve gazeteciler katıldı; böylece katılımcılar bitkinin doğal ortamında görme ve fotoğrafını çekme fırsatı buldu.

Koruma Çalışmaları ve Genetik Çalışmalar

Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, Manisa lalesinin sonraki nesillere güvenle aktarılması için çeşitli koruma yöntemleri ve işbirlikleriyle tedbirler aldıklarını belirtti. Bu bağlamda, Prof. Dr. Levent Şık, Manisa lalesi üzerine yaptıkları çalışmalarda 2015 yılından bu yana sarı ve kırmızı renkli lale türlerini tespit ettiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Şık, şöyle devam etti: "Spil Dağı'nda görülen iki lale rengi mevcut. Sarı lale ve kırmızı renkli laleler. Ayrıca, Demirci ve Alaşehir gibi farklı bölgelerde gözlemlediklerimizde morfolojik farklılıklar tespit ettik. Sarı bantları içeren lalelerin de var olduğunu belirledik. Bu bitkilerin genetik farklılıklarını incelemek gerekmekte ve bu konuda bazı çalışmalara başladık."

Öğrenci Görüşleri

Etkinliğe katılan Halil Kale Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Duru Erin, "Manisa Spil Dağı'nda buranın ender türü olan Manisa lalesini görmeye geldik. Tüm öğrenciler olarak bu türü çok beğendik ve herkesin görmesini, korumasını bekliyorum," diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Manisa'daki Spil Dağı'nda koruma altındaki bitki türlerinden Manisa lalesinin tanıtımı amacıyla...

Manisa'daki Spil Dağı'nda koruma altındaki bitki türlerinden Manisa lalesinin tanıtımı amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

Manisa'daki Spil Dağı'nda koruma altındaki bitki türlerinden Manisa lalesinin tanıtımı amacıyla...

Manisa'daki Spil Dağı'nda koruma altındaki bitki türlerinden Manisa lalesinin tanıtımı amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

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