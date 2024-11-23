Manisa'nın Demirci İlçesinde Mevsimin İlk Karı Yağdı

Manisa'nın Demirci İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak yağış, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bu beklenen yağış, Demirci'de beyaz örtü ile birlikte muhteşem görüntüler oluşturdu.

Kara Yolları Ekipleri Harekete Geçti

Kar yağışı nedeniyle ilçe, adeta beyaza büründü. Yağış, günlük yaşamı etkilerken, kara yolları ekipleri de duruma anında müdahale etti. Demirci-Simav kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları hızla tamamlandı.

Bu gelişmeler, Demirci'nin kış mevsimini karşıladığının bir göstergesi oldu ve ilçe sakinleri için yeni bir sezonun başlangıcını müjdeledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.