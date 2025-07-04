Manisa'nın Saruhanlı İlçesinde Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Manisa'nın Saruhanlı İlçesinde Orman Yangını!

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi yakınlarında, sebebi henüz belirlenemeyen bir orman yangını meydana geldi. Yangına yönelik müdahale çalışmaları, hem karadan hem de havadan sürdürülüyor.

Müdahale İçin Büyük Güç Görevde

Yangın ihbarının alınmasının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 helikopter, 25 arazöz, 13 itfaiye ekibi, 17 su tankeri ve 8 iş makinesi bölgeye sevk edildi.

Tedbir Amaçlı Tahliyeler Başlatıldı

Yangın nedeniyle, bölgedeki Kayaaltı, Değnekler ve Tiyenli mahallelerinin tedbir amacıyla tahliyesine başlandığı bildiriliyor. Ekiplerin canla başla yangına müdahalesi devam ediyor.

Halkın güvenliği için er geç yangının kontrol altına alınması bekleniyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.