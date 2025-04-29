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Manisalı Minik Zihinler TEKNOFEST KKTC'ye Hazırlanıyor

Manisa'nın 'Küçük Yıldızlar' takımı, KKTC'de gerçekleşecek TEKNOFEST için 'Akıllı Menfez' projesi ile yarışacak.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:51
Manisalı Minik Zihinler TEKNOFEST KKTC'ye Hazırlanıyor

Minik Mucitler KKTC'de Yarışacak

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden yola çıkan minik zihinler, 7 yaşındaki Gökalp Sayan, Yağız Alp İnesi ve 10 yaşındaki Gülse Ülker ile oluşturdukları Küçük Yıldızlar takımı, dikkat çekici bir projeye imza atıyor.

Bu genç mucitler, Akıllı Menfez projesi ile TEKNOFEST KKTC'de yarışmak için hazırlık yapıyorlar. T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

1 Mayıs'ta kapılarını açacak olan TEKNOFEST KKTC, teknoloji ve inovasyon meraklılarını bir araya getirecek. Minik finalistlerin projesinin yanısıra birçok farklı yenilikçi projeye de ev sahipliği yapacak olan festivalde büyük heyecan yaşanması bekleniyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 yaşındaki Gökalp Sayan ve Yağız Alp İnesi ile 10 yaşındaki Gülse...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 yaşındaki Gökalp Sayan ve Yağız Alp İnesi ile 10 yaşındaki Gülse Ülker'den oluşan "Küçük Yıldızlar" takımı, "Akıllı Menfez" projesi ile TEKNOFEST KKTC'de mücadele edecek. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılacak finalistlerden Manisalı "Küçük Yıldızlar" takımı, Sosyal İnovasyon İlkokul kategorisinde yarışacak.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 yaşındaki Gökalp Sayan ve Yağız Alp İnesi ile 10 yaşındaki Gülse...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 yaşındaki Gökalp Sayan ve Yağız Alp İnesi ile 10 yaşındaki Gülse Ülker'den oluşan "Küçük Yıldızlar" takımı, "Akıllı Menfez" projesi ile TEKNOFEST KKTC'de mücadele edecek. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılacak finalistlerden Manisalı "Küçük Yıldızlar" takımı, Sosyal İnovasyon İlkokul kategorisinde yarışacak.

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