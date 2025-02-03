Mansur Yavaş: Aday Belirlemek İçin Çok Erken

Mansur Yavaş, Gazetecilere Açıklamalarda Bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak CHP'deki ön seçim kararına ilişkin görüşlerini paylaştı. Yavaş, "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir" dedi.

İklim Değişikliği ve Afet Hazırlığı Üzerine Etkinlik

Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen "Olası Bir Depreme Hazır Mıyız?" etkinliğiyle, dirençli kentler oluşturmak ve olası depremlerin etkilerini en aza indirmek hedefleniyor. Yavaş, etkinlik sonrası yaptığı açıklamalarda, silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verilen teğmenlere yönelik de eleştirilerde bulundu. "Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' demenin, hiçbir zaman suç olmadığı kanaatindeyiz" diyerek, disiplin sorununu vurguladı.

Ekonomik Sıkıntılara Dikkat

CHP'nin ön seçim kararına yanıt veren Yavaş, "Önce ekonomik sıkıntı varken, hem adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Mahallelilerden Yavaş'a Çağrı

Bu arada, Yavaş'a Kent Konseyi'ne gelişinde heyelan riskiyle ilgili bilgilendirmek isteyen Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi sakinleri korumalara yönlendirildi. Mahalle sakinlerinden Ümit Karabacak, Kanuni Mahallesi'nde bir yıl önce başlayan heyelandan dolayı 9 binanın yıkıldığını ve mevcut heyelan tehlikesinin devam ettiğini dile getirdi.

Karabacak, "Mansur Başkan buraya böyle bir organizasyon için geliyormuş, biz de sesimizi duyurmak için geldik. Mahallemizde ciddi bir problem var, tehlike var. Kendisine ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi 10 bina tehlike arz ediyor; kaymalar bu şekilde devam ederse 10-11 bina da yıkılacak. Yani ciddi bir kayma var. Yetkililerle iletişim kuramıyoruz, artık tek çareyi buraya gelmekte bulduk" dedi.

Dirençli kentler oluşturmak ve olası bir depremin etkilerini en aza indirmek amacıyla Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığının desteğiyle "Olası Bir Depreme Hazır Mıyız?" etkinliği düzenlendi.

Dirençli kentler oluşturmak ve olası bir depremin etkilerini en aza indirmek amacıyla Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığının desteğiyle "Olası Bir Depreme Hazır Mıyız?" etkinliği düzenlendi.