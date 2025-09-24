Mansur Yavaş: Konser Harcamaları Soruşturmasında 'Adalet İstiyoruz'

ABB Başkanı Yavaş, iddialara ilişkin denetim sürecini ve beklentilerini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin konser harcamalarına yönelik soruşturmaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, sürecin şeffaf ve adil yürütülmesini istedi.

ABB Konferans Salonu'nda konuşan Yavaş, iddialar ilk ortaya çıktığında Teftiş Kuruluna başvurduklarını ve geçmişe yönelik tüm konserleri inceledirdiklerini belirtti. Kendi yaptıkları teftişte herhangi bir kamu zararı tespit edilmediğini, bunun üzerine mülkiye müfettişlerinin de incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Yavaş, ilgili dosyanın mülkiye müfettişleri tarafından, kendisine göre konuyla alakasız bir bilirkişi heyetinin raporu temel alınarak savcılığa gönderildiğini iler sürdü.

Konserlerde kullanılan sahne ücretleri iddialarına değinen Yavaş, Cumhuriyet Bayramı için kurulan "Türkiye'nin en büyük sahnesi"ni işaret ederek, "Bu yakışır denmiş. Daha ucuz olabilir miydi? Evet olabilirdi. O konudaki öz eleştirilerin hepsini kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konserlerin hazırlığında 146 kişinin çalıştığını, bunların içinde nitelikli elemanların bulunduğunu ve bu personel ile organizasyon giderinin yüksek olduğunu savundu.

Yavaş, adalet talebini şöyle özetledi: "Adalet nasıl tesis edilir? Benzer kuruluşlardan rakamları alırsınız, yapılan işlerin dosyalarını incelersiniz, işi yapan firmalara sorarsınız. Eğer Ankara Büyükşehir daha pahalıya yapmışsa, onu yapanlar cezasını çeker; asla arkasında durmayız. Ancak aynı rakamlar ise kusura bakmayın, lekelenmeme hakkı var. Peşinen herkesin suçlu gösterilmesini asla kabul etmiyoruz. Adalet istiyoruz, güzelce inceleyin, bilirkişilere verin, sonra da bunları inceleyin, suçlusu varsa cezasını çeksin. Bu kadar basit."

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek hakkında çeşitli belgeler gösterdiğini söyleyen Yavaş, "Hakkımda 6 yıldır şikayet yapıyorlar. 109 şikayet yapıldı, 100 küsuru suç yok diye kapatıldı. Kendimize sonuna kadar güveniyoruz. Eski dönemin yolsuzlukları arşa kadar çıkmış. Gökçek dönemine ilişkin 100'e yakın şikayetimiz oldu" iddiasında bulundu.

Yavaş, milli günlerin halkla birlikte kutlanmaya devam edeceğini vurgulayarak sözlerini, "En yakın arkadaşım, kardeşim olsa, yolsuzluk yapandan hesabını soracağım" şeklinde tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş (sol 2), belediyenin konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Toplantıda, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal (sağ 2), Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan (sağda) ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer (solda) de takip etti.