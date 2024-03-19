Mansur Yavaş son anket sonuçlarını paylaştı!

Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın programına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, anket sonuçları ile ilgili güncel bilgileri paylaştı. Programda kendisine sorulan “Anketlere göre oyların yüzde 60 çıktığı doğru mu? sorusuna Yavaş, “son iki ankete göre durum öyle gösteriyor” cevabını verdi.

“3-4 ilçede durum kritik görünüyor”

Mansur Yavaş, oy oranlarının yüzde 60’a çıkmasının yanı sıra anketlerle ilgili bir başka duruma da dikkat çekti. Yavaş, “ 3-4 ilçe var. Buralarda bazen bir puan önde bazen de bir puan geride görünüyoruz. Eğer bu ilçeleri alabilirsek, Meclis’te çoğunluk bizde olur” şeklinde konuştu. Mansur Yavaş, bu ilçelerde kaybetme durumu söz konusu olursa Meclis’te azınlıkta kalacaklarını ifade etti. Yavaş, temsil sisteminde bir adaletsizlik olduğunu da vurguladı.