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Mansur Yavaş'tan Sert Çıkış: "Seviyesiz Siyasete Son Verilmeli!"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024-2029 döneminde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri tanıttı. Sosyal desteklerde artış, sağlık projeleri, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar, ulaşım ve altyapı projeleri ile kent estetiği ve kültür projeleri Ankara'nın geleceğine yönelik hedefleri arasında bulunuyor. Yavaş, seçim sürecinde tarafsız bir duruş sergileyerek, partizanlıktan uzak, halka eşit mesafede duracaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:29
Mansur Yavaş'tan Sert Çıkış: "Seviyesiz Siyasete Son Verilmeli!"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Projeleri ve Hedefleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2024-2029 Projeleri Tanıtım Töreni'nde gelecek dönemde gerçekleştireceği projeleri anlattı.

Yeni Sosyal Destekler ve Sağlık Projeleri

Yavaş, sosyal desteklerini 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 70 artırma sözü vererek, çocukların sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve üşümelerine engel olmak amacıyla çeşitli önlemler alacaklarını belirtti. Ayrıca, 30 yaş altı kadınlara rahim ağzı kanserini önlemek için HPV aşısı uygulaması başlatılacağını ve Alzheimer hastaları ile yaşlılar için bakım merkezleri kurulacağını ifade etti.

Sokak Hayvanları ve Yeşil Alanlar

Sokak hayvanları konusunda ortak aklın sağlanması gerektiğini vurgulayan Yavaş, bu alanda çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. 2 bin 500 köpek kapasiteli Mamak Gökçeyurt Köpek Yaşam Alanı'nın hayata geçirileceğini söyleyen Yavaş, sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmaları sona erdirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ulaşım ve Altyapı Projeleri

Yavaş, 6 Şubat depremlerinin ardından Ankara'nın nüfusunda yaşanan artışa dikkat çekerek, yeni ulaşım hatlarını devreye alacaklarını açıkladı. Yeni dönemde 28 adet katlı kavşak, 4 ana bulvar ve 2 adet tünel yolu projesi gerçekleştireceklerini ifade etti. Ayrıca, 5 yeni metro projesini hayata geçirerek toplam 51,33 kilometrelik metro hattını genişleteceklerini söyledi.

Kent Estetiği ve Kültür Projeleri

Yavaş, Zafer Meydanı Sanat Akademisi'nin kurulacağını, sembol caddeleri yenileme çalışmaları yapacaklarını ve Ankara'ya 20 milyon metrekareden fazla yeşil alan kazandıracaklarını vurguladı. Ayrıca, Ulus projesi kapsamında Ankara'nın tarihi dokusunu canlandıracaklarını ve şehirdeki trafik akslarını düzenleyerek meydanları yayalara açacaklarını belirtti.

Seçim Süreci ve İttifaklar

Yavaş, seçim sürecindeki tavrını net bir şekilde ifade ederek, partizanlık yapmadıklarını ve ittifaklarının milletle olduğunu belirtti. Kirli siyasete karşı olduklarını söyleyen Yavaş, Ankara halkının tertemiz oylarına talip olduklarını ifade etti. Herkesle eşit mesafede durduklarını ve Ankara'nın 6 milyon sakininin dertleriyle ilgileneceklerini vurguladı.

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