Mapa ve Şamandıra Sistemi ile Deniz Çayırları Korunacak

Bakanlık uygulamayla ekosistem dengesini ve sürdürülebilir deniz turizmini sağlamayı amaçlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mapa ve Şamandıra Sistemi ile deniz çayırlarının korunacağını ve ekosistem dengesinin sağlanacağını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Doğup kök salacak, büyüyüp denize nefes olacak. Mapa ve Şamandıra Sistemi ile deniz çayırları korunacak, ekosistem dengesi sağlanacak. Tekne bağlama düzeni sağlanarak çevreye zarar veren uygulamalar sona erecek. Yoğun deniz trafiği düzenlenerek koylar daha yaşanabilir hale getirilecek. Deniz turizmi daha sürdürülebilir bir hale gelecek. Bugün koruduğumuz her nefes, yarının temiz dünyası olacak.”

Paylaşımda öne çıkarılan hedefler arasında tekne bağlama düzeninin sağlanması, çapaların deniz çayırlarına verdiği zararların önlenmesi ve yoğun deniz trafiğinin düzenlenmesi bulunuyor. Bu adımların koyların yaşanabilirliğini artırması ve deniz turizmini daha sürdürülebilir kılması bekleniyor.

Paylaşımdaki videoda, milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen de şu değerlendirmeyi yaptı: “Nasıl bir ağaç nefes almanızı sağlıyorsa deniz çayırları da aynı görevi üstleniyor. Mapa Şamandıra Projesi deniz çayırlarına çapaların verdiği zarardan korumak ve su altında hayatın devamlılığını sağlamak için var. Deniz çayırları korunurken hem doğa hem de bölge insanları kazanacak.”

Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte deniz çayırlarının korunması, ekosistem sağlığının korunması ve bölge ekonomisinin uzun vadede desteklenmesi hedefleniyor.