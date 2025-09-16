Marco Rubio: Hamas'ın Ateşkesi Kabul Etmesi İçin 'Sadece Günler Kaldı' - Gazze'de Hava ve Kara Operasyonları

Marco Rubio, Gazze'de süren bombardıman nedeniyle Hamas'ın ateşkesi kabul etmesi için 'sadece günler' kaldığını söyledi; İsrail'in yeni kara saldırısı haberleri var.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 07:51
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 07:51
Marco Rubio: Hamas'ın Ateşkesi Kabul Etmesi İçin 'Sadece Günler Kaldı'

Gazze'de yoğun hava saldırıları ve yeni kara operasyonu iddiaları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını söyledi.

İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var." ifadelerini kullandı.

Rubio'nun açıklamaları, İsrail'in yoğun hava saldırıları altında sivillerin hayatını kaybettiği bir dönemde geldi. Saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

Öte yandan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Gazze şehrine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı. İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.

Gelişmeler, bölgedeki ateşkes arayışının aciliyetini ve diplomatik çabaların hızlandırılması gerekliliğini öne çıkarıyor.

