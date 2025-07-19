Marcus Aurelius'un Heykeli Türkiye'ye İade Edildi

65 Yıl Sonra Dönüş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan bronz heykelinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun soluklu bir mücadeleydi. Biz haklıydık, kararlıydık, sabırlıydık ve kazandık... Filozof İmparator Marcus Aurelius'u, ait olduğu topraklara geri getirdik" ifadelerini kullandı.

Diplomasi ve Bilimin Ortak Başarısı

1960'larda kaçırılan ve ABD'de sergilenen heykelin, bilimsel analizler, arşiv belgeleri ve tanık ifadeleri ile Türkiye'ye iade edildiğini belirten Ersoy, süreci tarihi bir başarı olarak değerlendirdi. Marcus Aurelius'un heykelinin Türkiye'ye dönüşü, yıllardır süren hak arayışlarının somut bir sonucu.

Kültürel Mirasın Korunması

Ersoy, "İster yurt içinde ister yurt dışında olsun, kaçırılan tüm kültürel mirasımıza sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, Türk arkeolojisinin önemli ismi rahmetli Prof. Dr. Jale İnan öncülüğünde bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Diğer Heykellerin İadesi

Marcus Aurelius heykeili dışında, Boubon kökenli Lucius Verus, Septimius Severus ve Caracalla gibi diğer heykeller de Türkiye'ye geri gönderildi. İade süreci, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları ile iş birliği içerisinde yürütüldü.

Sayısal Veriler ve Analizler

Cleveland Sanat Müzesi, 2021 yılında başlatılan süreçte, heykelin Boubon kökenli olduğunu kanıtlayan toprak örnekleri üzerine yapılan analizlerin sonucunda iade kararını kabul etti. Zeynep Boz, laboratuvar testlerinin her iki heykelin de aynı toprak bileşimine sahip olduğunu kanıtladığını bildirdi.

Tarihi Bir Başarı

Marcus Aurelius heykelinin Türkiye'ye dönüşü, yalnızca bir eserin iadesi değil, aynı zamanda uluslararası hukuk, bilim ve diplomasinin ortak başarısı olarak kaydedildi. Bu gelişme, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tarihe geçmiş önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan bronz heykelinin 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan bronz heykelinin 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.