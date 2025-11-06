Mardin Büyükşehir 5 ilçede 330 sıvatla hayvanlara temiz su sağladı

Mardin Büyükşehir 5 ilçede 330 adet sıvat dağıttı

Kırsal mahallelerde hayvan sağlığı ve üreticinin işi kolaylaştı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hayvancılıkla uğraşan vatandaşların talepleri doğrultusunda başlatılan proje tamamlandı. Proje, Mardin genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların içme sularının hijyenik şartlarda sağlanmasını amaçlıyor.

Proje kapsamında, hayvanların sağlığını olumsuz etkileyen su kaynaklarının yerine dayanıklı ve ekonomik su hazneleri yerleştirildi. Toplam 330 adet sıvat, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelerde hizmete alındı. Uygulama ile hem hayvanların temiz ve düzenli su içmesi sağlanırken hem de üreticilerin bakım ve besleme koşulları kolaylaştırıldı.

Akbağ Mahallesi Muhtarı Mahsum Atasayar, çalışmanın etkisini şu sözlerle aktardı: "Bundan sonra hayvanımız temiz su içecek. Büyükşehir Belediyemiz, valimiz ve kaymakamımıza emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun".

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz ise kırsal bölgelerde desteği sürdüreceklerini vurgulayarak, "Amacımız hem hayvan sağlığını korumak hem de üreticimizin işini kolaylaştırmaktır" dedi.

