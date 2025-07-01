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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki Orman Yangınına Destek Ekip Gönderdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki orman yangınları için destek ekip ve araç gönderdi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 21:08
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki Orman Yangınına Destek Ekip Gönderdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da Yangınla Mücadelede Destek Oluyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da devam eden orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla destek ekip gönderdi. Yapılan açıklamaya göre, Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yangına Müdahale İçin Hazır Ekip

İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınla mücadeleye destek vermek amacıyla 4 su ikmal aracı ve 8 personeli Hatay'a gönderdi. Ekiplerin, yangına doğrudan müdahalede bulunduğu ve ayrıca hava araçlarının su ihtiyacını karşılamak için de destek sağladığı belirtildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da devam eden orman yangınlarına müdahale için destek ekip...

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da devam eden orman yangınlarına müdahale için destek ekip gönderdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da devam eden orman yangınlarına müdahale için destek ekip...

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da devam eden orman yangınlarına müdahale için destek ekip gönderdi.

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