Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden 10.520 Üniversite Öğrencisine Burs Desteği

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden Eğitim Desteği

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Eğitime Destek Projesi" kapsamında 10.520 üniversite öğrencisine 4'er bin lira burs verecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin Mardin'de ya da farklı şehirlerde eğitim gören çocuklarına destek sağlama amacıyla bu bursların dağıtıldığı belirtildi.

Finansal Destek ve Dağıtım Süreci

Mayıs ve Haziran aylarında iki taksit şeklinde yapılan ödemelerle öğrencilere toplamda 42 milyon 80 bin lira eğitim yardımı sağlandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, burs desteğinin gençlerin eğitim yolculuklarına katkıda bulunma amacı taşıdığını ifade etti.

Gençlere Yatırım, Mardin'in Geleceğine Yatırım

Sakin, uygulamanın Mardin’in köklü tarihi ve kültürel zenginliğine bağlı olarak gençlerin potansiyelini ön plana çıkardığını belirtti: "Bu kadim medeniyetin en kıymetli taşıyıcıları gençlerimizdir. Onlara olan inancımız tamdır. Eğitim alanındaki desteklerimizin süreceğini vurgulamak isterim."

Projeden faydalanmak için başvuran 12.996 öğrenciden 10.520'sinin şartları sağladığı ifade edilerek, burs desteği yanında Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için yemek katkı payı desteğinin de devam ettiği bildirildi.

Öğrencilere Ek Destekler

Ek olarak, belediyeye bağlı Giysi Yıkama Merkezi aracılığıyla öğrencilerin kıyafetlerinin ücretsiz olarak yıkanıp ütülendiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, 7 ilçede faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri ve Sanat Akademisi de gençlere sosyal, kültürel ve sanatsal alanda çeşitli aktiviteler sunmaktadır.

Gelecek için Kararlılık

Sakin, gençlere yönelik yapılan tüm yatırımların Mardin'in geleceğine katkı sağladığını vurgulayarak, "Devletimizin tüm imkanlarını gençlerimizin hizmetine sunmak için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz. Biz onlara inanıyor ve güveniyoruz,” dedi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki huzur ve güven ortamının Mardin'deki kamu hizmetlerine olumlu yansıdığına dikkat çekti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Eğitime Destek Projesi" kapsamında Mardinli 10 bin 520 üniversite öğrencisine 4'er bin lira burs verdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.