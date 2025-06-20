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Mardin'de 38 Yıl Önceki Katliamda Hayatını Kaybedenler Anıldı

Mardin'in Pınarcık Mahallesi'nde 38 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi için anma töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 15:14
Mardin'de 38 Yıl Önceki Katliamda Hayatını Kaybedenler Anıldı

Mardin'de 38 Yıl Önceki Katliamda Hayatını Kaybedenler Anıldı

Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde, 38 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi için bir anma töreni gerçekleştirildi. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin 16'sının çocuk olduğu belirtildi.

Törene Yoğun Katılım

Katliamda hayatını kaybedenler anısına Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törene; Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Şefik Kolat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan İper, İlçe Emniyet Amiri Seyfettin Güveli, İlçe Müftüsü Abdurrahman Harmankaya, şehit yakınları, güvenlik korucuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an ve Dualar Okundu

Törende, Kur'an-ı Kerim okunarak, İlçe Müftüsü Harmankaya tarafından dua edildi. Saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerle görüşen Kaymakam Çakır ve Belediye Başkanı Altındağ, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Mezarlar Ziyaret Edildi

Katılımcılar, ardından hayatını kaybedenlerin mezarına çiçek bıraktı. Belediye Başkanı Altındağ, Pınarcık'ta 1987 yılında gerçekleştirilen saldırının hala derin bir üzüntüyle hatırlandığını belirterek, "Kürt, Türk, Arap insanların ortak değerlerle aynı bayrağın etrafında birleşmesi önemlidir. Hayatını kaybedenlerin mekanları cennet olsun," dedi.

Yaşanan Acı Unutulmuyor

Ayrıca, saldırıda eşini, 5 çocuğunu ve 2 kardeşini kaybeden 85 yaşındaki emekli güvenlik korucusu Şeyhmus Yavuz, acılarının hala taze olduğunu ifade ederek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 38 yıl önce PKK'lı teröristlerce...

Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 38 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 16'sı çocuk 30 kişi için anma töreni yapıldı.

Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 38 yıl önce PKK'lı teröristlerce...

Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 38 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 16'sı çocuk 30 kişi için anma töreni yapıldı.

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