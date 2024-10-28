Mardin'de Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'de Trajik Olay

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir apartmanın asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti. Olay, Ersoylu Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

42 yaşındaki Birsel K., 4 çocuk annesi olarak, bir arkadaşını ziyarete gitmek üzere 4. katta bulunan daireye geldi. Dönüş yolunda asansöre binmek istediği sırada, asansör kabininin yerinde olmadığını fark etmeyerek, asansör boşluğuna düştü.

Acil Müdahale

Durumun hemen 112 Acil Servis'e bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Birsel K. kurtarılamadı.