Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, ilde gerçekleştirilen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" çerçevesinde önemli bilgiler paylaştı. Vali Akkoyun, nisan ayında PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı toplam 13 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bu operasyonlar sonucu 8 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 1’inin tutuklandığını belirtti.

Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Akkoyun, yapılan 13 operasyon kapsamında 144 silah, 1300 muhtelif mühimmat ve 70 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini duyurdu. Vali, "Huzur ve güven ortamının istikrarını sağlamak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Düzensiz Göçle Mücadele

Düzensiz göç ile ilgili de açıklamalarda bulunan Akkoyun, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye çalışan 62 kişinin hudut birlikleri tarafından engellendiğini kaydetti. Ayrıca, sınırı geçmeye çalışırken yakalanan 2 kişi güvenlik güçlerine teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele

Nisan ayında 98 narkotik operasyonu gerçekleştirildiğini dile getiren Vali, bu operasyonlar neticesinde 124 kişiye işlem yapıldığını, 23 kişinin gözaltına alındığını ve 17 kişinin tutuklandığını bildirdi. Bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerin sürdüğünü belirtti.

Kaçakçılık ve Siber Suçlarla Mücadele

Vali Akkoyun, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 59 operasyonda 79 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, siber suçlara yönelik 18 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Trafik Denetimleri

Trafik güvenliği alanında ise 139 bin 699 aracın denetlendiğini ve bu araçlar arasında 1643 okul servisi bulunduğunu açıkladı. Akkoyun, vatandaşların trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Sonuç ve Teşekkürler

Vali Tuncay Akkoyun, Mardinlinin destekleri sayesinde güvenli bir ortamın sağlanmaya devam edeceğini ifade etti. "Devletimizin huzur ve güven ortamını sağlamak konusundaki kararlılığı devam edecektir," dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere tüm bakanlara teşekkürlerini iletti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Akkoyun toplantının ardından açıklamada bulundu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Akkoyun toplantının ardından açıklamada bulundu.