Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, asayiş ve güvenlik konularını masaya yatırmak üzere Valilikte bir toplantı düzenledi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan da katıldı.

Yangınlar ve Güvenlik Önlemleri

Vali Akkoyun, toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son dönemlerde yaşanan anız ve orman yangınlarının neredeyse tamamının insan kaynaklı olduğunu belirtti. Özellikle yaz aylarında vatandaşlardan ve çiftçilerden, ormanları ve tarım arazilerini koruma konusunda azami dikkat göstermelerini istedi.

Akkoyun, huzur ve güven ortamını sağlamak için çeşitli önlemler almakta olduklarını vurgulayarak, “Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir.” dedi. Haziran ayında Mardin'de yürütülen operasyonlarla birlikte 6 kişinin gözaltına alındığını ve 4'ünün tutuklandığını açıkladı.

Düzensiz Göçle Mücadele

Düzensiz göçle de mücadelelerinin sürdüğüne dikkat çeken Vali Akkoyun, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken 64 kişinin engellendiğini, 1 kişinin ise yakalandığını duyurdu.

Narkotik ve Kaçakçılıkla Mücadele

Narkotik suçlarla mücadelede ise Haziran ayında 59 operasyon düzenlendiğini, 73 kişi hakkında işlem yapıldığını ve gözaltına alınan 9 kişiden 7'sinin tutuklandığını aktardı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 22 operasyonda 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.

Yangınların Ciddiyeti

Toplantıda Mardinli çiftçilerin yaşadığı zorluklara da değinen Vali Akkoyun, “Yangınlar yerleşim yerlerine veya hasadı yapılmayan ürünlere zarar verebilmektedir.” diyerek, insan kaynaklı yangınların yol açtığı olumsuzlukların toplum için büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı. Herkesin doğanın kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmanın önemini kavraması gerektiğinin altını çizdi.

15 Temmuz Anması

Son olarak, Temmuz ayında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yılına dikkat çeken Akkoyun, “15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız.” ifadeleriyle vatanın bölünmesine karşı duracaklarını belirtti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Akkoyun, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Akkoyun, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.