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Mardin'de Betonarme Yapıların Yıkımına Yeniden Başlandı

Mardin'in tarihi dokusunu korumak amacıyla betonarme binaların yıkım çalışmalarına hız verildi. 240 yapının yıkımına devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 14:57
Mardin'de Betonarme Yapıların Yıkımına Yeniden Başlandı

Mardin'in Tarihi Dokusu Korunuyor

Mardin'de, şehrin mimari kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan betonarme binaların yıkım çalışmaları yeniden başladı. Bu kapsamda, tarihi yapıyı bozan iki kat yapının yıkımı gerçekleştiriliyor.

Betonarme Yapıların Yıkımına Devam Ediliyor

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı doğrultusunda, tarihi ve kültürel dokuyu bozduğu tespit edilen 240 betonarme binanın yıkım işlemleri hızla sürmekte. Şu ana kadar 49 yapıda toplam 192 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı.

Yıkım Çalışmaları Ulu Cami Mahallesi'nde Başladı

Bu yıl başlatılan çalışmalar kapsamında, Ulu Cami Mahallesi'nde yer alan, yaklaşık 50 yıllık betonarme yapı olan 4 katlı binanın iki ek katı yıkılmaya başlandı. Ulu Cami, Artuklu Emiri Kutbettin İl Gazi tarafından 1176 yılında inşa edilmiştir ve bu tarihi yapı, siluetini bozan betonarme eklerden arındırılıyor.

Ulu Cami'nin Görüntüsü Artık Daha Temiz

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şahin Arpağ ve Kent Estetiği Daire Başkanı Abdullah Yenigün, yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Arpağ, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla, Mardin’in tarihi yapılarının korunmasına yönelik bu çalışmalara hız verildiğini belirtti.

Mardin'i Açık Hava Müzesi Yapma Hedefi

Arpağ, 240 binanın yıkım kararı alındığını hatırlatarak, bu süreçte tarihi alanların yeniden canlandırılacağını vurguladı. Ayrıca, çevre düzenlemeleri kapsamında yayalaştırma, tarihi çarşıların canlandırılması ve ibadethanelerin restorasyonu için de çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Yıkım Sürecinin Ardında Olumlu Görüşler

Yıkılan yapının sahibi Ahmet Sincar, yıkım sürecinden memnun olduğunu belirterek, Mardin’in tarihi görüntüsünün daha net ortaya çıkacağını ve Ulu Cami minaresinin daha güzel görüneceğini ifade etti. Sincar, "Mardin, bu şekliyle daha değerli hale gelecek,” dedi.

Mardin'de kentin mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi...

Mardin'de kentin mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi yapının üzerine inşa edilen betonarme iki katın yıkım çalışmalarına başlandı.

Mardin'de kentin mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi...

Mardin'de kentin mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi yapının üzerine inşa edilen betonarme iki katın yıkım çalışmalarına başlandı.

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