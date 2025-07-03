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Mardin'de Bıçakla Rehin Alma Olayı: 25 Yaşındaki Şahıs Gözaltında

Mardin Kızıltepe'de eşini ve çocuklarını bıçakla rehin alan 25 yaşındaki M.S. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 14:22
Mardin'de Bıçakla Rehin Alma Olayı: 25 Yaşındaki Şahıs Gözaltında

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir evde eşini ve iki küçük çocuğunu bıçakla rehin alan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Mezopotamya Mahallesi 383. Sokak'taki evde meydana geldi. 25 yaşındaki M.S., henüz bilinmeyen bir nedenle eşini ve 2 ile 4 yaşlarındaki çocuklarını bıçakla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir ve diğer polis ekiplerinin ikna çabalarının ardından, M.S. sonunda eşini ve çocuklarını bırakıp teslim oldu.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın detayları araştırılıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde eşini ve iki çocuğunu bıçakla rehin alan kişi polis ekiplerince...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde eşini ve iki çocuğunu bıçakla rehin alan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

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