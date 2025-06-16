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Mardin'de 'Birbirimize Candan Bağlıyız' Kan Bağışı Kampanyası Başladı

Mardin'de 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında hedef 2 bin 47 ünite kan bağışı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 14:55
Mardin'de 'Birbirimize Candan Bağlıyız' Kan Bağışı Kampanyası Başladı

Mardin'de, Valilik ve Türk Kızılay işbirliğiyle düzenlenen 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganlı kan bağışı kampanyası başladı. Merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan stant ve çadırlarda, vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kampanyayı gezerek katılımcıları tebrik etti. Akkoyun, yaptığı açıklamada, bu yılki kan bağışı hedeflerinin 2 bin 47 ünite olduğunu belirtti ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Akkoyun, "Burada verilen bir ünite kan üç vatandaşımıza can oluyor. Unutmayalım ki bir gün bizler de bu kana ihtiyaç duyabiliriz." diyerek kan bağışının hayati önemine dikkat çekti.

Kampanyanın, 16-17 ve 18 Haziran tarihlerinde üç gün süreceği bildirildi. Akkoyun, geçen yıl 1047 ünite hedefine ulaşarak 1080 ünite kan bağışı toplandığını hatırlatarak, bu yıl daha yüksek bir hedef doğrultusunda ilerleyeceklerine inandığını ifade etti.

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Naif Yılmaz, kampanyaya katkı sağlayan Vali Akkoyun’a teşekkür ederken, Türk Kızılayı'nın yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışı toplama hedefinde olduğunu vurguladı. Her gün 300’den fazla kan bağış noktasının bulunduğunu belirten Yılmaz, günlük 9 bin insanın bağışta bulunduğunu ifade etti.

Kampanyaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Mehmet Derviş, vali yardımcıları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım gösterdi.

Mardin'de, Valilik ve Türk Kızılay işbirliğiyle "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla bu yıl...

Mardin'de, Valilik ve Türk Kızılay işbirliğiyle "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen kan bağışı kampanyası başladı. Vatandaşları ve kurum çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kampanya kapsamında kurulan stant ve çadırlarda kan verdi.

Mardin'de, Valilik ve Türk Kızılay işbirliğiyle "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla bu yıl...

Mardin'de, Valilik ve Türk Kızılay işbirliğiyle "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen kan bağışı kampanyası başladı. Vatandaşları ve kurum çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kampanya kapsamında kurulan stant ve çadırlarda kan verdi.

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